Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ağustos 2023 16:43
Adam Olana Çok Bile; Gayet Makul ve Mantıklı Bir Zam Oranı...

Zıt düşünenler, bilimsellik ilkesine sadık kalarak bir argüman sunabilirlerse, ben de anında kendilerine son derece bilimsel bir karşı önerme sunarak cevap vereceğim. Sakin bir zihinle düşündüğünüzde, belirlenen zam oranının ne kadar uygun ve yeterli olduğu konusunu daha derinlemesine kavrayacaksınız.


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
14 Ağustos 2023 16:49

tamam memnunsenli kardeş çok mükemmel zam aldınız tebrik ederiz

başkanınız ile birlikte sizi !!!


death shot
Aday Memur
14 Ağustos 2023 16:50

sakin bir zihinle düşündüm ve senin suratına pisleyesim geldi


Bora3
Aday Memur
14 Ağustos 2023 16:55

Troll seni

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