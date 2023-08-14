Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Ağustos 2023 16:49
Mazeret tayini verdim acaba ne zaman açıklanacak bilgisi olan var mı?

Abilerim devrelerim merhabalar. Annem ve babamın rahatsızlığı sebebiyle Çankırı ilinden Mersin iline mazeret tayini için dilekçe yazdım. Tahmini ne zaman açıklanır? Bu mazeret atamalarının ortalama bı zamanı var mı yoksa toplu şekilde mi inceleniyor. Şimdiden teşekkürler saygılarımla.

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