Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ağustos 2023 16:50
Çok acil ilk defa yönetici atama

Arkadaşlar geçen sene adana müdür yardımcısı idim 02.09.2022 tarihinde engel durumuna bağlı olarak yer değişikliğinde bulundum. Not istifa etmeden direk başvurdum ve il dışına geldim. Bu sene ki müdür yardımcısı olarak başvuru da bulundum ama komisyon başvuruyu red etmiş bu durum da ne yapmalıyım. Bir yıl basvurmaz cezası mi aldım ki

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