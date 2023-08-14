Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


14 Ağustos 2023 16:57
ES DURUMU MAZARET COK ACIL

Arkadaşlar merhaba ben İl ici mazeret tayinine başvurdum. Basvurum okul ilçe ve il tarafından onaylandı tayin yapabilmek için başvuru ekranını açtım Aşağıdaki durumlardan dolayı tayin isteyemezsiniz hizmet puanı görev kaydı göreve başlama tarihi eksik diyor ama benim hepsi tam herkes de onayladı neden başvuru yapamıyorum biliyor musunuz


Halideedip82
Aday Memur
14 Ağustos 2023 17:19

Arkadaslar bilen var mi

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