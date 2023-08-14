Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ağustos 2023 17:11
Memursen üyeleri..

Meeeeemnun musunuz.....teşekkürler hepinize ayrı ayrı.


Berzeee
Aday Memur
14 Ağustos 2023 17:12

Ben memnunum kardeşim. ve hiç olmadığım kadar gururluyum...

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