KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


14 Ağustos 2023 17:12
Mülakat sonrası kurumdan telefonla aranmak

23 haziran 2023 tarihinde Kahramanmaras adlyesinde zabit katipliği icin mulakata girdim. Mulakatta girdikten 2 hafta sonra kahramanmaras adliyesinden beni arayip bilgelerimi teyit etttiler. Normaldir dedim pek sallamadim. Simdi adliyeden tekrar arandim yani mulakattan 50 gun sonra bende bi kac bilgi istediler bakanliga gondermek icin ve bu bilgilerin mulakata giren herkesten istendigini soylediler. Bende mulaka giren 8 kisiye ulastim sizide aradilar mi diye benden baska sadece bi kisiyi daha aramislar. Basina benzer bi olay gelen var mi acaba ?

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