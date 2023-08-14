Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


14 Ağustos 2023 17:46
Üniversite Büro Memuru, İlk Gün Kılık Kıyafet - Nasıl Gitmeliyim?

Üniversite Büro Personeli olarak göreve başlamak üzereyim. Normalde ilk gün tamamen resmi de giderim, sonra duruma göre bakarım. Ama bugünlerde İstanbul'da hava sıcaklıkları hala yüksek ve 3 saat yol süresi var,

İlk gün kılık kıyafet bakımından nasıl gitmeliyim?

(Forumda bulamadım, doğru cevap verecek olanlara şimdiden teşekkür ederim.)

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