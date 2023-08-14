Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ağustos 2023 17:46
4 hafta sınıf rehberliği yap 2 lt zeytinyağını kap

Sınıf rehberliği ne kadar zeytinyağı ediyor kiyaslamasi


Pelinin
Daire Başkanı
14 Ağustos 2023 17:47

Bocam başlıklarınız beni çok güldürüyor :)) kahkaha atıyorum :))


Pelinin
Daire Başkanı
14 Ağustos 2023 17:48

Hocam olucaktı o

Pelinin, 1 saat önce

Bocam başlıklarınız beni çok güldürüyor :)) kahkaha atıyorum :))


UcaS
Genel Müdür
14 Ağustos 2023 17:54

Sınıf öğretmeni bedavaya yapıyor. Sen yine zeytinyağ kaptın

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