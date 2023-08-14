Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ağustos 2023 17:50
Memur Toplu Sözleşme Tiyatrosu
Memurlar yıllardır enflasyon değerleri kadar zam aldığı için yapılan görüşmeler şovdan öteye geçmemektedir. Dolayısıyla memur sendikalarının hükmü yoktur. Memurların artık onurları gereği memuru masada satan tüm sendikalara gereken dersi istifa ederek vermesi gerektiğini düşünüyorum.

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