Memur Toplu Sözleşme Tiyatrosu

Memurlar yıllardır enflasyon değerleri kadar zam aldığı için yapılan görüşmeler şovdan öteye geçmemektedir. Dolayısıyla memur sendikalarının hükmü yoktur. Memurların artık onurları gereği memuru masada satan tüm sendikalara gereken dersi istifa ederek vermesi gerektiğini düşünüyorum.

Memurlar yıllardır enflasyon değerleri kadar zam aldığı için yapılan görüşmeler şovdan öteye geçmemektedir. Dolayısıyla memur sendikalarının hükmü yoktur. Memurların artık onurları gereği memuru masada satan tüm sendikalara gereken dersi istifa ederek vermesi gerektiğini düşünüyorum.