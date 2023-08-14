Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ağustos 2023 17:54
Günün Türküsü bütün meslektaşlarıma gelsin!!

G.dumandan "duman oldum, duman oldum "


Tlghca
Memur
14 Ağustos 2023 18:05

Zozan Bütün Sine sine...özellikle nakaratı. Bizim aldığımız zam oranını çok iyi ve bilimsel açıklamaktadır

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğretmenler odasında sayın bakana 24 Kasımda ikramiye var mı sordunuz muMazeret tayini yapacak olanların hakkı yeniyor!2.il dışızam oranıOcak ayı ek ders ücretiAile yardımı en az üç bin lira olmaliİlk atamaların tayin hakkı için 3+1 zorunluluğu kalksınMaaşlarımız devlet sırrı mı?%14-%9-%6-%5 !Hizmet Puanı Devretme Tarihi

Sözlük

yozgat 2 zaman aşımı 2 kadınlar parasız erkeği sevmez 3 günde 2 kez şarj olan telefon 1 mütecanis 1 yetki devri 1 Bugün olanlar 1 kürk mantolu madonna 1 latife beyanı 1 seyyanen zam 1

Son Haberler

Havada tansiyon yükseldi! Rusya ve İngiltere karşı karşıyaGöç istatistikleri açıklandı: İstanbul'a gelenden çok giden varBorsa günü rekorlarla tamamladıO ilçede ücretli çeşmelerden sağlanan gelirle burs verilecekSağlık raporu vermediği iddiasıyla darbedilen doktor şikayetçi oldu

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.