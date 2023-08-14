Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ağustos 2023 17:55
İlk yorumu yönetici atamaları engel durumu

Arkadaşlar geçen sene adana müdür yardımcısı idim 02.09.2022 tarihinde engel durumuna bağlı olarak yer değişikliğinde bulundum. Not istifa etmeden direk başvurdum ve il dışına geldim. Bu sene ki müdür yardımcısı olarak başvuru da bulundum ama komisyon başvuruyu red etmiş bu durum da ne yapmalıyım. Bir yıl basvurmaz cezası mi aldım ki


Adalettten
Aday Memur
14 Ağustos 2023 17:56

Engel durumu sağlık oZrune dahil değil mi

Toplam 1 mesaj

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