Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ağustos 2023 18:17
Başvuru hakkında

Arkadaslar merhaba, es durumu mazeret tayinine basvurdum. Onaylar gecen hafta verildi. Bugün baktim eksik bilgi basvuramazsiniz diyor ama hicbir eksik bilgi yok ki zaten okul, ilce ve il onaylamis. Basvurular basladi mi niye boyle bir ekran goruyorum. Lutfen yardım edin.


F5F6F7
Aday Memur
14 Ağustos 2023 18:52

Bende de öyle, şaşırdım.


Halideedip82
Aday Memur
14 Ağustos 2023 18:57

Neden acaba hocam sizde de varsa ekran acilmadi mi acaba?

F5F6F7, 20 dk. önce

Bende de öyle, şaşırdım.

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