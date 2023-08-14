Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ağustos 2023 18:23
Bu hükümetin zam teklifine enflasyonda ekleniyor mu ???
Yani 2024 ilk 6 ay yüzde 14+enflasyon mu yoksa yapılan zam enlasyonsuz mu ???

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