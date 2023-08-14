Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ağustos 2023 18:29
Oransal zamlara ilaveten....

En az

kirada oturanlara 5 bin kira yardımı

3 bin aile yardımı.

Çocuk başına bin lira istiyoruz..

Sosyal yardımlar önemli....


tarih-1903
Şube Müdürü
14 Ağustos 2023 18:38

bu dediklerin olmazsa sendikandan istifa edecek misin?


fb88
Şef
14 Ağustos 2023 18:53

Neden kirada oyçturanlara.neden eşi çalışmayan Lara.kşrada oturmayıp ev kredisi ödeyenler memur değilmi.eşi çalışanlar memur değil mi.eşinizin çalışıp çalışmaması sizi tercihiniz


muallim_34
Genel Müdür
14 Ağustos 2023 19:06

Eşi çalışan zaten maaş alıyor.. maaşı artıyor..

Sosyal yardım herkese yapılmaz..

Arkadaş ayıp yani hem çift maaş al hem de tek maaslilarin alacağı üç kuruşta gözünüz olsun..peki bu ayıp değil mi.

fb88, 19 dk. önce

Neden kirada oyçturanlara.neden eşi çalışmayan Lara.kşrada oturmayıp ev kredisi ödeyenler memur değilmi.eşi çalışanlar memur değil mi.eşinizin çalışıp çalışmaması sizi tercihiniz


Velocıraptor
Genel Müdür
14 Ağustos 2023 19:07

kiradaki gezerken ben karıncalık yaptım diye mi ceza alıyorum? nedir bu ağustos böceği övme merakı !

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğretmenler odasında sayın bakana 24 Kasımda ikramiye var mı sordunuz muMazeret tayini yapacak olanların hakkı yeniyor!2.il dışızam oranıOcak ayı ek ders ücretiAile yardımı en az üç bin lira olmaliİlk atamaların tayin hakkı için 3+1 zorunluluğu kalksınMaaşlarımız devlet sırrı mı?%14-%9-%6-%5 !Hizmet Puanı Devretme Tarihi

Sözlük

latife beyanı 1 sözleşme 1 yetki devri 1 icap 1 seyyanen zam 1 sözlük bağımlılığı 3 Nankörlük gördükten sonra oluşan his 3 takas 2 zaman aşımı 2 Gabin 6

Son Haberler

İstanbul'a tırlarla Togg geldiHavada tansiyon yükseldi! Rusya ve İngiltere karşı karşıyaGöç istatistikleri açıklandı: İstanbul'a gelenden çok giden varBorsa günü rekorlarla tamamladıO ilçede ücretli çeşmelerden sağlanan gelirle burs verilecek

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.