Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


14 Ağustos 2023 18:46
TPAO hakkında bilgi

Kurum hakkında bilgi verebilecek var mı ?

Makine mühendisleri ne iş yapar ?

Sürekli arazide mi çalışılır ?

İşçi mühendis kadrosunda maaş, ikramiye ne kadar olur ?

İşlerin zorluğu ne durumdadır ?

İş güvencesi var mıdır ?

Diğer bölgelere sürekli görevlendirme olur mu ?

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