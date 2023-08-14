Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Ağustos 2023 18:46
Personel-Destek-İdari vs....

Bu şube veya bürolarda çalışan BAZI kendini bilmezlere sesleniyorum;

Meslektaşınız size bir soru sorduğu zaman insanca cevap verip, yardımcı olun. Sahadaki o meslektaşlarınız her gün kimlerle muhatap oluyor ama sesini çıkarmıyor. Siz klimalı bürolarınızda otururken sıcak-soğuk demeden çalışan meslektaşlarınıza saygınız olsun. Yani küfür ve beddua yemekten zevk mi alıyorsunuz onu da anlamıyorum. Sorsan sözde ketumluk derler. Ama Ketumlukla Adilik arasında ince çizgi var. Bu tür adamları işte oralarda çalıştırmayacaksın da dilleri uzun.....

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