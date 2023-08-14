Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ağustos 2023 19:03
SU Hayat demek!

Öğretmene ayda 1000 TL şu yardımı yapılmalı ders anlatırken çocuklara sus derken dili damagi kuruyan öğretmen günde 5 şişe su içer (0.5 lt) oda 10 TL den 50 TL ayda 1000 tl


Dahihoca
Aday Memur
14 Ağustos 2023 19:08

Su sehven şu olarak yazılmıştır

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