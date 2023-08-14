Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Ağustos 2023 19:05
Hastanede yer değişikliği

Arkadaşlar hastanede radyoloji teknikeriyim örgün ön lisans bölümü okuyorum ancak mesai olarak çalışıyorum üç kere dilekçe vermeme rağmen nöbetçi bir bölüme geçirmediler bu durum ile ilgili başka ne yapabilirim

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