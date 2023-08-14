Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ağustos 2023 19:16
Sonuna Kadar Müstehak...
Bu zam teklifi ve devamında şimdiden tahmin edebildiğim tüm gelişmeler, BİZE SONUNA KADAR MÜSTEHAKKKK. Ayrıca malum senli arkadaşlar BU BAŞARI SİZLERİN ESERİ, grur duyun, tatmin olun, bir torpil lazım olur mu hesaplarına devam edinnnn.. Daha iyi gunlerrrr

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