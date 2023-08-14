Şükürcüler şükretmeye devam mı?

Bu enflasyonist ortamda 1 ay sonra ne olacağını bilemezken, toplu sözleşmenin 2 yıllık yapılması ne kadar doğru. O yüzden çok takmayın kendi aralarında evcilik oynuyorlar işte.

Bu enflasyonist ortamda 1 ay sonra ne olacağını bilemezken, toplu sözleşmenin 2 yıllık yapılması ne kadar doğru. O yüzden çok takmayın kendi aralarında evcilik oynuyorlar işte.