Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ağustos 2023 19:23
Şükürcüler şükretmeye devam mı?

Herşeye zam memura gelince ... Emegi gecenlere Allahın cezasını öbür tarafa bırakmadan bu tarafta vermesini diliyorum.


matematikogretmenii
Şef
14 Ağustos 2023 19:33
Bu enflasyonist ortamda 1 ay sonra ne olacağını bilemezken, toplu sözleşmenin 2 yıllık yapılması ne kadar doğru. O yüzden çok takmayın kendi aralarında evcilik oynuyorlar işte.
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