Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ağustos 2023 19:32
Toplu sözleşme zammı ve seyyanen

Merhaba değerli hocalarım, toplu sözleşme zammı seyyanen belirlenen tutar üzerinden mi yoksa o tutar düşülerek mi hesaplanacak? Bu konuda çeşitli tartışmalar var fakat net bir bilgi bulamadım.


matematikogretmenii
Şef
14 Ağustos 2023 19:34
Seyanen katsayıya bağlı artacak diyen de var sabit kalacak diyen de. Bende anlamadım.
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