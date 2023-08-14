Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ağustos 2023 19:45
Grev Grev Grev

Başka çare yok. Ne masalarla ne sendikalarla bu iş çözülmeyecek. Büyüyen ve gelişen türkiyeden payımıza düşen bir avuç çekirdek


fokyay
Memur
14 Ağustos 2023 19:59

Memurun grev hakkı yok gardaşşş


moideen
Daire Başkanı
14 Ağustos 2023 20:10

Memur-sen ile grev ha? Güzel espri.


Kenan Kardeş
Aday Memur
14 Ağustos 2023 20:43
Grev hakkı yok.
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