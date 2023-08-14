Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Ağustos 2023 19:55
Dönem tayiniyle gidip altı ay içinde geri dönme

Merhaba , dönem tayiniyle gidip herhangi bir özel durumdan ötürü eski hastanesine altı ay içinde geri dönen var mı acaba ya da bu konuyla ilgili bilgisi olan ? Bildiğim kadarıyla bir dönem böyle bir madde vardı şu an durum nedir hala geçerli midir bilgisi olan varsa yazabilirse sevinirim &#128591;&#127996;

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