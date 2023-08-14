Eski Emniyet müdürü Hüseyin Namal

affetmek ozgurluktur. ona karşı besledigin düşünceler seni köle yapar. ona karşı besledigin kötü düşünceler seni psikosmatik rahatsızlıklara sürükler. affetmek seni ozgurlestirir. onun ruhu duymaz. zaten ölmüş. kendin için yapabileceğin en güzel şey ona karşı duygu besleme.

affetmek ozgurluktur. ona karşı besledigin düşünceler seni köle yapar. ona karşı besledigin kötü düşünceler seni psikosmatik rahatsızlıklara sürükler. affetmek seni ozgurlestirir. onun ruhu duymaz. zaten ölmüş. kendin için yapabileceğin en güzel şey ona karşı duygu besleme.

mustafakoçak, 45 dk. önce hakkını helal etme ama kendi içinde affet. yoksa sen zararlı olmaya devam edersin