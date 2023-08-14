Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Ağustos 2023 19:56
Eski Emniyet müdürü Hüseyin Namal

Burda yıllarca önce,görev yaparken de yazmıştım.kocaeli de beraber çalıştığım Eski Kocaeli il emniyet müdürü Hüseyin Namal öldü.ben hakkımı helal etmiyorum.bu meslekte emniyet müdürü,sonra dan vali de olan Osman çapalı ve birde emniyet müdürü Yücel başer bu üç müdüre hakkım varsa helal etmiyorum.1994 Siirt Eruh,Güneydoğu gazisiyim.


mustafakoçak
Genel Müdür
14 Ağustos 2023 20:16
hakkını helal etme ama kendi içinde affet. yoksa sen zararlı olmaya devam edersin

mustafakoçak
Genel Müdür
14 Ağustos 2023 20:18
affetmek ozgurluktur. ona karşı besledigin düşünceler seni köle yapar. ona karşı besledigin kötü düşünceler seni psikosmatik rahatsızlıklara sürükler. affetmek seni ozgurlestirir. onun ruhu duymaz. zaten ölmüş. kendin için yapabileceğin en güzel şey ona karşı duygu besleme.
mustafakoçak, 45 dk. önce
hakkını helal etme ama kendi içinde affet. yoksa sen zararlı olmaya devam edersin

timci
Şube Müdürü
14 Ağustos 2023 20:32

Namal Kocaeli'de benim gibi çok arkadaşı da mağdur etti.bir tanesi polis memuresi ni ilçeye eşini il merkezine verdiği ni de gördüm.on beş gün de bir il içinde tayini bizzat kendi yapardı.ço kişiyi mağdur etti.


Gökhanyurtsever
Aday Memur
14 Ağustos 2023 20:46

Çalışmıştık beraber pek iyi bilmezdik

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