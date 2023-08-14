Görüşe Çıkma

Abilerim kardeşlerim yarın tayinimi durdurma ile ilgili görüşe çıkacağım, tayin çıkan yerde 10 bine ev bulamadım lojmanda sıralamam baya uzak evliyim 2 yaşında bir çocuğum var aylık kredilerim var ekonomik ve ailevi sebeplerden dolayı bir yıl durdurma isteyeceğim, siz olsanız nasıl anlatırsınız kendini cevaplar için teşekkürler

Abilerim kardeşlerim yarın tayinimi durdurma ile ilgili görüşe çıkacağım, tayin çıkan yerde 10 bine ev bulamadım lojmanda sıralamam baya uzak evliyim 2 yaşında bir çocuğum var aylık kredilerim var ekonomik ve ailevi sebeplerden dolayı bir yıl durdurma isteyeceğim, siz olsanız nasıl anlatırsınız kendini cevaplar için teşekkürler