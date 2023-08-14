Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ağustos 2023 20:01
Meb gys puanlar aşağıya çekilsin...

İnşallah olur


2ven
Aday Memur
14 Ağustos 2023 20:20

Siz tarikat mısınız? Siz ne tür bir sapıksınız?

Sınav yapıldığından beri bir kaç yüz tane manyak toplandınız yok sınav iptal olsun yok çan eğrisi olsun yok baraj düşürülsün diye her yere yazıyorsunuz.

Adamlar sorumlu olduğunuz konuları söyledi barajıda 60 olarak belirledi. Geçemediysen neyi zorluyorsunuz?


Kara6167
Aday Memur
14 Ağustos 2023 20:51

Önce bir konuştuğun laflara dikkat et sonra yorum yap.

2ven, 42 dk. önce

Siz tarikat mısınız? Siz ne tür bir sapıksınız?

Sınav yapıldığından beri bir kaç yüz tane manyak toplandınız yok sınav iptal olsun yok çan eğrisi olsun yok baraj düşürülsün diye her yere yazıyorsunuz.

Adamlar sorumlu olduğunuz konuları söyledi barajıda 60 olarak belirledi. Geçemediysen neyi zorluyorsunuz?


dmys
Aday Memur
14 Ağustos 2023 20:54

:) not dilenen öğretmen.

Toplam 3 mesaj

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