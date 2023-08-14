Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ağustos 2023 20:19
Şeyi anlamıyorum

Bu müdürler ve müdür yardımcıları öğretmen değil mi? Ünvan olarak öğretmenler hala bildiğime göre. Peki bu arkadaşlar bu idari görevleri aldıktan sonra neden öğretmenler şöyle öğretmenler böyle diye konuşup duruyorlar? Bu şahıslar kendilerini Beştepe de mi görüyor? Varsa bir müdür yardımcısı arkadaş bı açıklasın ya? Derse girmemek full ek ders almak için aldığınız bir göreve neden bu kadar anlam yüklüyorsunuz?


Dahihoca
Aday Memur
14 Ağustos 2023 20:46

Çoğunun yönetmelikten haberi olmayan tipler 30 saat derse girsinler her gün öğrenci ile sorun yaşarlar

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