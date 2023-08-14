Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ağustos 2023 20:35
%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir
yahu şaka mısınız. koca 1 yıl için %11 zam nedir birader. tek ayın gerçek enflasyonu bile bu değerden fazla. kim hakkımızı yiyiyorsa Allah yedirmesin

kozmiktarihci
Şef
14 Ağustos 2023 20:48

Demek ki insan olarak görmüyorlar ki hakaret olsun


Son5yil
Aday Memur
14 Ağustos 2023 20:52

Allah'in da cok umrunda... Yahu Allah böyle şeylere müdahale etse dünya zaten böyle olmaz.,.. Bişey yapılacaksa, düzen degisecekse bunu memurların kendisi yapabilir ancak.

1 milyon memnunsenli ile ne bekliyorsunuz?????

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