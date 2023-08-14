Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ağustos 2023 20:52
7433 sayılı KHK ile kadroya geçen öğretmenlerin durumu

2022 yılı Eylül ayında sözleşmeli öğretmen olarak atanıp 2023 Nisan ayında kadroya geçen öğretmenlerin eş durumu tayini hakkında son durum nedir. Konu ile ilgili net bi yönetmelik yayınlandı mı acaba. Yada ne zaman eş durumu yapabiliriz...


karub9191
Şef
14 Ağustos 2023 20:54

Yok. Haksızlık ama yok.

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