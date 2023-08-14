Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ağustos 2023 20:53
Zam yeterli boş yapmayın

Zam yeterli. Yan ödemelere yogunlassin sendika. Ek ders ve nöbet ücretleri, eğitim ödeneği, bayram ikramiyeleri, çocuk ve eş yardiminin arttırılması vs.

Kira diye de beklentiye girmeyin. Kafaniz yok mu sizin? Ulan adam depremzedeye zor gücün verdi kira yardımını 3 milyon adama nasıl versin?

Çok Yazılan Konular

Öğretmenler odasında sayın bakana 24 Kasımda ikramiye var mı sordunuz muMazeret tayini yapacak olanların hakkı yeniyor!2.il dışıOcak ayı ek ders ücretizam oranıAile yardımı en az üç bin lira olmaliKira yardımı hangi memurlara verilmeliİlk atamaların tayin hakkı için 3+1 zorunluluğu kalksınMaaşlarımız devlet sırrı mı?böyle bişi var mı gerçekten yaa, inanamıyorum artık!.. yuh!..

Sözlük

Zihni Kayıt 1 kabul 1 yengeç burcu kadını 2 wonder-mucize 1 Haksız Fiil 1 muvazaa 1 Bugün olanlar 1 sözlük bağımlılığı 3 Baalbek 1 aşure 2

Son Haberler

Türkiye'nin altın mevduatı: İşte illerdeki altın miktarıTrabzon'da çıkan silahlı kavga: 1 ölüAnne ve anneannesini öldürüp parçalarını camdan atan kadının ifadesi ortaya çıktıKan verilen hastanın fenalaşmasıyla ilgili idari soruşturma açıldıTekirdağ'da dereden yayılan kötü kokunun nedeni araştırılıyor

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.