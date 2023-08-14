KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


14 Ağustos 2023 20:58
Hem P121 hem de P10 puan türündeki iki öğretmenlik branşından KPSS'ye aynı anda başvurulabilir mi?

Selamlar, iyi akşamlar herkese. İki öğretmenlik branşından mezunum. Bölümlerin biri P121 ile alıyor ve GYGK ile eğitim bilimlerine ek olarak alan sınavı (ÖABT) var. Diğeri ise P10 ile alıyor ve alan sınavı yok. Bu durumda her ikisi de farklı puan türü olduğu için iki branşı da tercih edip sıralamalarına girebilir miyim, yani aynı yıl başvurabilir miyim yoksa birini seçmem mi gerekiyor?


Darbeyehayır
Aday Memur
14 Ağustos 2023 22:14

Yok

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