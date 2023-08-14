Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ağustos 2023 21:00
Zam değil hakaret

Taşerondan kadroya geçen torpillilerden daha fazla maaş almadığımız her ay hakkımızın verilmediği gerçeğini hepimiz biliyoruz.

Yol yok,yemek yok, şu sosyal yardım falan diyolar ya o da yok. Kiramı ödeyemedim de babam ödedi. Bırak gel birlikte çalışalım dedi. Bende mal gibi düzelir inşallah dedim.

Şu oranlara bırakın düzelmeyi dilenmezsek iyidir.


Mohendiss
Aday Memur
14 Ağustos 2023 21:04

Ahahahahshhdhdhddyyttt hhahayttt

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