Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ağustos 2023 21:04
MESLEKTASLAR bu yatırım öneri mi yabana atmayın!!

Hayat pahalılığı artacak mezar yerleri de zamlanacak kredi çekin şimdiden MEZAR yeri satın alın geride kalanları zor durum da bırakmayın


majesteleri7
Şube Müdürü
14 Ağustos 2023 21:07

O zaman ölen memura seyyanen mezar yardımı gelmeli


Kagiş
Müsteşar
14 Ağustos 2023 21:43

Şöyle Boğaz manzaralı bir yerden mi olsun yoksa caddeye bakanından mı!? Aman dikkat edin hortuma denk gelmesin haa!?))))

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