Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ağustos 2023 21:08
2024 maaş tahmini

Arkadaslar merhaba. Suan uzman öğretmenim 26.700 maaşım. Seyyanen dısında 18.600. Diyelim ki enflasyon+toplu sözlesme, yüzde 30 geldi diyelim. Ne kadar olacak&#128580;


ahmetbulut47
Genel Müdür
14 Ağustos 2023 21:11
26700*30/100 bulduğun rakamı 26700 e ekle hocam

ahmetbulut47
Genel Müdür
14 Ağustos 2023 21:12
yaklaşık 8000 ekle yani

sinelt
Daire Başkanı
14 Ağustos 2023 21:20
Seyyanen gelen paraya zam uygulanmayacağı için yanlış hesap.
ahmetbulut47, 2 saat önce
26700*30/100 bulduğun rakamı 26700 e ekle hocam

ahmetbulut47
Genel Müdür
14 Ağustos 2023 21:33
seyyanen gelen zam da ek göstergeye bağlandığından aynı zam oranı 8070 TL olan seyyanen zama da geleceği için aynı hesap

Velocıraptor
Genel Müdür
14 Ağustos 2023 21:36

cehalet gidermeyi meslek edinen şahısın sırılsıklam cehaleti ....


Simaysena
14 Ağustos 2023 21:43

Bilgin varsa soruyu cevapla, yoksa sus, negatıf enerji yaymaktaktansa bence yaşama

Velocıraptor, 1 saat önce

cehalet gidermeyi meslek edinen şahısın sırılsıklam cehaleti ....


yldzhmt
Şef
14 Ağustos 2023 21:47

%25 beklene enflasyon farki (bakan beyin soyledigi)

%14 mevcut teklif.

Bu durumda maasa yaklasik %40 gelir. Yani yaklasik 37bin alirsiniz


seaaa
Şef
14 Ağustos 2023 21:58
Yahu nasıl kamu hizmeti yapıyorsunuz nasil zam gelmeyecek okuyun arastirin
sinelt, 1 saat önce
Seyyanen gelen paraya zam uygulanmayacağı için yanlış hesap.

sinelt
Daire Başkanı
14 Ağustos 2023 22:01
Ek göstergeye bağlandığını bilmiyordum kusura bakmayın hocam.
ahmetbulut47, 1 saat önce
seyyanen gelen zam da ek göstergeye bağlandığından aynı zam oranı 8070 TL olan seyyanen zama da geleceği için aynı hesap

sinelt
Daire Başkanı
14 Ağustos 2023 22:03
Siz nasıl kamu hizmeti yapıyosanız biz de öyle yapıyoruz demek isterdim ama neyse ki diyemiyorum!
seaaa, 48 dk. önce
Yahu nasıl kamu hizmeti yapıyorsunuz nasil zam gelmeyecek okuyun arastirin

seaaa
Şef
14 Ağustos 2023 22:08

Deme zaten


matemkogr
Aday Memur
14 Ağustos 2023 22:39

%40 da Tüik enflasyonu. Asgari ücrete de bi %60-%70 zama yaparlar. Memur maaşı yine asgari ücrete yaklaşır.

yldzhmt, 59 dk. önce

%25 beklene enflasyon farki (bakan beyin soyledigi)

%14 mevcut teklif.

Bu durumda maasa yaklasik %40 gelir. Yani yaklasik 37bin alirsiniz


lutt
Şube Müdürü
14 Ağustos 2023 22:43

Yetkili sendikadan bişey beklemeyin üç aşağı 5 yukarı bile olmaz kabul eder

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