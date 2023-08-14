Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ağustos 2023 21:13
Toplu Sözleşme Mutabakatı

Hiç boşuna kafa yormayın sonuç aşağıdaki gibi arkadaşlar.

2024 için enflasyon farkı+enflasyon farkı

2025 için enflasyon farkı+ enflasyon farkı

Bluetooth Hoparlör

Telefon Standı

Memnunsen logolu takvim

Şak şak şak

Çok Yazılan Konular

Hükümetin teklifi çok çok düşük. Hükümetin memura zam teklifi kaç olur? Seyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirOcak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Seyyanen zam isteyenlerin asıl amacını soranlara cevapZam hakkında acil2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Kira yardımı vermediler mi şimdiİlk 6 ay için yüzde 14 2023 Temmuz maaşlarımızı yazalım

Sözlük

vatansız 2 divan edebiyatından bir beyit bırak 2 günde 2 kez şarj olan telefon 1 kadınlar parasız erkeği sevmez 3 türk sanat müziği 1 Memurlar net üyelerinin yaş ortalaması 1 tumb 1 sözlük bağımlılığı 3 Haksız Fiil 1 wonder-mucize 1

Son Haberler

Kayseri'de polisin ağır yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandıHasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdıBolu'da yıldırımın isabet etmesi soncu orman yangını çıktıMotosiklet tutkunu fenomen köpeğe çarptığı kazada can verdi3 ildeki orman yangınları sürüyor

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.