Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ağustos 2023 21:15
Maaşınızı hesaplarken şuna dikkat edin

2024 ilk altı ayda yüzde 14 zam dedi maaşınız dan

8077 TL yi çıkarttıktan sonra zam oranını uygulayın

Diyelim ki şu an da 28bin 77 TL alan bir öğretmen 8077 TL yi çıkartacak geriye kaldı 20000 TL yirmibin TL ye gelir 2800 TL zam

Toplam maaşı 2000+8077+2800. Eline geçecek 30 bin 77 TL 2024 ye


Rafaello
Aday Memur
14 Ağustos 2023 22:12
Milleti yanıltma kardeşim. Öyle bir durum mümkün değil

matemkogr
Aday Memur
14 Ağustos 2023 22:36

Kök maaşa geliyor oransal zam. Hocamın hesabı doğru görünüyor.

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