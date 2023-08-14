Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ağustos 2023 21:16
İl içi mazerete bağlı yer değiştirme başvuru ekranı hk.

İl içi mazerete bağlı başvurumu geçen hafta tamamladım. Başvurumu Okul, İlçe Meb, İl Meb sırasıyla aynı gün içinde onayladı. Şimdi başvuru ekranını kontrol amaçlı açtım fakat aşağıdaki uyarıyı görüyorum. Aranızda başvuran varsa kontrol edebilir mi? Genel bir sorun mu bu uyarı acaba bilgisi olan var mı?

''Başvuru Yapmanız Mümkün Değildir. Aşağıdaki bilgilere göre kayıtlarınızın güncellenmesini sağlayınız !

Görev durumunuz, öğretmenliğe başlama tarihiniz, hizmet puanınız ve ünvan bilgilerinizden bir veya bir kaçında eksiklik olduğu için başvuru yapamazsınız !''

uyarısı bulunuyor.

Bilgisi olan var mı?

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