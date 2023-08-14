Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ağustos 2023 21:41
İl dışı iptal hakkı ve İkinci İl dışı Ataması

Bildiğiniz gibi il dışı atama sonuçlarını iptal etme hakkı verildi. Düşünün tercih yaptınız, belki gitmek isteyen başka birisinin önüne geçtiniz, sonra vazgeçtim gitmeyeceğim deme hakkınız var.

Acaba bir adım daha ileri gidilip bu arkadaşlara bir de ikinci il dışı atamaya başvuru hakkı verilir mi?


sinelt
Daire Başkanı
14 Ağustos 2023 21:43
Bence verilecek hocam.

a1981
Müsteşar
14 Ağustos 2023 21:48

Maalesef olmaz diyemiyorum.

Çünkü tercih ettiği halde iptal edebiliyor olması zaten yeterince tuhaf geliyor.

Şimdi bir de, madem istediğiniz yer gelmedi, iptal ettikten sonra şansınızı bir daha deneyin de denilebilir.

sinelt, 1 saat önce
Bence verilecek hocam.

sinelt
Daire Başkanı
14 Ağustos 2023 22:04
Evet aynı şekilde düşünüyorum. Bence iptal hakkı çok büyük bir mazereti olmadığı sürece verilmemeliydi. Bu bizim de şansımızı düşürdü malesef 2. İl dışı için.
a1981, 58 dk. önce

Maalesef olmaz diyemiyorum.

Çünkü tercih ettiği halde iptal edebiliyor olması zaten yeterince tuhaf geliyor.

Şimdi bir de, madem istediğiniz yer gelmedi, iptal ettikten sonra şansınızı bir daha deneyin de denilebilir.


isaönder
Şef
14 Ağustos 2023 22:42

Bütün samimiyetimle söylüyorum,beğenmediğim için değil,ulaşım alternatifi olmayan ve kiralık bulamadığım için iptal dilekçesini verdim.İptal hakkı verilmesiydi dahi sırf çıkmasın da iptal edeyim diye eşime ilin en gözde okulunu yazıp il emri dahi istemeyecektik.Tayin hakkı verilirse elbet başvuru yapacağım ama verilmezse depremle yerle bir olan memleketime döneceğim.En azından sağlam,oturulabilir kiralık ev var.

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