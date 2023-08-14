İl dışı iptal hakkı ve İkinci İl dışı Ataması

Evet aynı şekilde düşünüyorum. Bence iptal hakkı çok büyük bir mazereti olmadığı sürece verilmemeliydi. Bu bizim de şansımızı düşürdü malesef 2. İl dışı için.

Evet aynı şekilde düşünüyorum. Bence iptal hakkı çok büyük bir mazereti olmadığı sürece verilmemeliydi. Bu bizim de şansımızı düşürdü malesef 2. İl dışı için.