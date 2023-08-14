Her memura aynı zam adalet değil!

Haftada 3 gün okula gelip 4 gün yatan öğrencilere dair zerre kadar kaygısı olmayan ve gece gündüz her şeyi eleştirip aldığı maaşı hak etmeyen çok fazla sayıda öğretmen var. Bir vatandaş olarak hakkımı helal etmiyorum. Her yasal hak helal değildir.

Haftada 3 gün okula gelip 4 gün yatan öğrencilere dair zerre kadar kaygısı olmayan ve gece gündüz her şeyi eleştirip aldığı maaşı hak etmeyen çok fazla sayıda öğretmen var. Bir vatandaş olarak hakkımı helal etmiyorum. Her yasal hak helal değildir.