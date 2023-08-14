Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ağustos 2023 21:45
Her memura aynı zam adalet değil!
Haftada 3 gün okula gelip 4 gün yatan öğrencilere dair zerre kadar kaygısı olmayan ve gece gündüz her şeyi eleştirip aldığı maaşı hak etmeyen çok fazla sayıda öğretmen var. Bir vatandaş olarak hakkımı helal etmiyorum. Her yasal hak helal değildir.

seaaa
Şef
14 Ağustos 2023 21:55
Neye göre belirlenecek mesala sen dangalaksin nasil anlayacak yetkililer
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