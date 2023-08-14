Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


14 Ağustos 2023 22:03
Kimya öğretmeni teknik öğretmen sayılır mı ?
İyi akşamlar, ben teknik hizmet sınıfında teknisyenim.Lisans kimya öğretmenliği mezunuyum.Yök 2015 yazısında kimya öğretmenlerinin teknik öğretmen sayılması hakkında bir yazı okudum.Acaba dilekçe verip hak ve tazminatlardan yararlanma şansım var mıdır ? teşekkürler

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