Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


14 Ağustos 2023 22:25
2009 myo mezunu astsubay arkadaşlar cevap verebilir mi
Arkadaşlar hayırlı görevler öncelikle. Ben 2009 pmyo mezunu polis memuruyum. Sizlere birkaç sorum olacak. Siz şu an hangi kanuna tabisiniz. 5510 mu 5434 mü. 2. Sorum eğer 5434 e tabi iseniz direk mi tabi oldunuz yoksa herhangi bir süreyi yani 1. Sınıftaki süreyi borçlanarak mı 5434 e tabi oldunuz. 3. Sorum 5510 a tabi iseniz 1. Sınıftaki sürenizi borçlanarak 5434 sayılı kanuna tabi olacağınız hakkında bir bilginiz var mı? Teşekkürler

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