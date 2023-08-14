mazerete bağlı il dışı ataması

aile birliği sağlanması için mazeret başvurusu yaptım . evraklarımı salı günü okula attım ilçe mem cuma günü 16.47 de başvurumu bir evrak eksikliğinden dolayı reddeti . cumaertesi (12ağustos)okul müdürüm tekrar evrakları tamamlanmış şekilde sisteme yükledi ilçe pazartesi 13.37 de onayladı .il mem in onaylamasını beklerken 16.00 da başvuru bitti ve şuan süreç nasıl ilerleyecek bilmiyorum il mem onaylar mı sizce süreç nasıl işliyor okul ve ilçe onay verdiyse il mem neye bakıyor yardımcı olursanız çok sevinirim sitres yaptım baya

aile birliği sağlanması için mazeret başvurusu yaptım . evraklarımı salı günü okula attım ilçe mem cuma günü 16.47 de başvurumu bir evrak eksikliğinden dolayı reddeti . cumaertesi (12ağustos)okul müdürüm tekrar evrakları tamamlanmış şekilde sisteme yükledi ilçe pazartesi 13.37 de onayladı .il mem in onaylamasını beklerken 16.00 da başvuru bitti ve şuan süreç nasıl ilerleyecek bilmiyorum il mem onaylar mı sizce süreç nasıl işliyor okul ve ilçe onay verdiyse il mem neye bakıyor yardımcı olursanız çok sevinirim sitres yaptım baya