Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ağustos 2023 22:43
mazerete bağlı il dışı ataması
aile birliği sağlanması için mazeret başvurusu yaptım . evraklarımı salı günü okula attım ilçe mem cuma günü 16.47 de başvurumu bir evrak eksikliğinden dolayı reddeti . cumaertesi (12ağustos)okul müdürüm tekrar evrakları tamamlanmış şekilde sisteme yükledi ilçe pazartesi 13.37 de onayladı .il mem in onaylamasını beklerken 16.00 da başvuru bitti ve şuan süreç nasıl ilerleyecek bilmiyorum il mem onaylar mı sizce süreç nasıl işliyor okul ve ilçe onay verdiyse il mem neye bakıyor yardımcı olursanız çok sevinirim sitres yaptım baya

a1981
Müsteşar
14 Ağustos 2023 23:12

Yarın onay verirler, sorun yok bence..


moçito
14 Ağustos 2023 23:35
inşallah
a1981, 1 saat önce

Yarın onay verirler, sorun yok bence..


ahmetbulut47
Genel Müdür
15 Ağustos 2023 00:18
hoş değil ama başvuru kapatılmıştır gibi bir uyarı olmalıydı insanı paniklettiriyorlar acil düzeltilmeli
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