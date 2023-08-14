Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Ağustos 2023 22:43
EŞ DURUMU TAYİN ACİL YARDIM

Merhabalar arkadaşlar. Ben 4 yıldır özel bir bankada çalışıyorum. Eşim polis memuru eş durumundan tayin istedik ağustos atamasında bir çok kişinin olumlu oldu bizim de muhtemelen eylül ayında olumlu olacak. Benim sormak istediğim konu tayin olduktan sonra iş değiştirme ihtimalim var. Acaba bu tayini etkiler mi ? Ocak ayında belge ibraz etmemiz gerekli mi 1 günde olsa sigorta kesintim olabilir tayin iptal olup tekrar yer değiştirmemiz çok zor olur yaşayanlar var mı acaba ? Teşekkürler şimdiden.


Ayşenn233
Aday Memur
14 Ağustos 2023 23:55

Bizde eş durumu bekliyoruz. Tayin olduktan sonra istersen işi bırak herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Ben sormuştum bu durumu. Tayinin olup eşinin çalışmaya başlaması yeterli geldiği şehirde

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