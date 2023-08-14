Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ağustos 2023 22:46
Enflasyon gözetilmeden verilen zam komedidir

Büyük bir parodiden başka bir şey değildir. Eğer gerçek bir zamdan bahsedilecekse adam kandırılmıyacaksa verilecek zam enflasyon+ zam şeklinde olmalıdır. Gerisi adam kandırmacadır. Yani enflasyon oranında verilen şey zaten bir zam değil sadece cebinizden alınan paranın yerine konulmasıdır.

Bunun için %15 diye verilen şey de anlamsızdır. Eğer bu bir anlama kavuşacaksa enflasyon+%15 olmalıdır.

Enflasyon yerine konmadan verilen hiç bir zammın anlamı yoktur. %60 bile zam gelse %61 enflasyonda cebinize zam gelmiş olmaz sadece sizin maaşınızdan eksilen miktar yerine konmuş olur. Ama enflasyon+ %5 desek cebinize girecek rakam totalde %65 olur.

Bu büyük bir kandırmacadır. Bunun kabul edilmesi büyük saçmalıktır. Memurlar olarak bu saçmalığı ve oyunu kabul etmek ahmak yerine konmaktan farklı bir şey değildir.


BERBER KEMAL
Aday Memur
14 Ağustos 2023 22:49

Seyyanen zam yapılınca cebimize para gireceğini düşünüyorum.


dramati-kPCs
Şef
14 Ağustos 2023 23:57

Trolller uzak olun lütfen. Seyyanen ne alaka? Sürekli seyyanen zam uygulanabilir bir şey değildir?

BERBER KEMAL, 2 saat önce

Seyyanen zam yapılınca cebimize para gireceğini düşünüyorum.

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