Enflasyon gözetilmeden verilen zam komedidir

Büyük bir parodiden başka bir şey değildir. Eğer gerçek bir zamdan bahsedilecekse adam kandırılmıyacaksa verilecek zam enflasyon+ zam şeklinde olmalıdır. Gerisi adam kandırmacadır. Yani enflasyon oranında verilen şey zaten bir zam değil sadece cebinizden alınan paranın yerine konulmasıdır.

Bunun için %15 diye verilen şey de anlamsızdır. Eğer bu bir anlama kavuşacaksa enflasyon+%15 olmalıdır.

Enflasyon yerine konmadan verilen hiç bir zammın anlamı yoktur. %60 bile zam gelse %61 enflasyonda cebinize zam gelmiş olmaz sadece sizin maaşınızdan eksilen miktar yerine konmuş olur. Ama enflasyon+ %5 desek cebinize girecek rakam totalde %65 olur.

Bu büyük bir kandırmacadır. Bunun kabul edilmesi büyük saçmalıktır. Memurlar olarak bu saçmalığı ve oyunu kabul etmek ahmak yerine konmaktan farklı bir şey değildir.