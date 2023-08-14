Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ağustos 2023 22:49
İlişik kesme

İyi günler il dışı atama sonucu İlişik kesme için ne yapılması lazım?

Promosyon kesilmeden mi geri ödeniyor?

İlişik kesme maksimum kaç saat sürer? Bir saatte hallolur mu?

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