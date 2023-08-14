Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ağustos 2023 23:48
Kira yardımı verilirse memur veya eşinin üzerine ev olmaması mı gerekir

Konu hakkında kulis bilgisi var mı


TayfurG01
Aday Memur
15 Ağustos 2023 00:00

Herkese verilmeli yoksa sağlıklı olmaz.Bunun verilmeyeceğine inanıyorum hocam büyük bir kalem bu.Belki bayram ikramiyesi verilir.


f0xy
Şef
15 Ağustos 2023 00:03

Ev varsa ya evinizdesinizdir ya da kirasını alıyorsunuzdur, ne yardımı alacaksınız anlamadım


Yondaimeminato
Şube Müdürü
15 Ağustos 2023 00:08

Öncelikle kasanın ve ekonominin güncel hali göz önüne alındığında kira yardımı olmayacağını düşünüyorum. Milyonlarca memur var sonuçta. Daha düşük kalemler mümkün olabilir ama kira yardımı zor .


571-1453-2023
Memur
15 Ağustos 2023 00:15

Kira yardımı vermezse İstanbul gibi büyükşehirlerde polis ve öğretmenler 20 bin lira kira verirlerse nasıl ge&#263;inecek. Çalışacak memur bulamazlar


Yondaimeminato
Şube Müdürü
15 Ağustos 2023 00:20

Memuru takan yok hocam. Çalışma bakanının açıklamalarını okudunuz mu ? Düşük zam oranının nedeni depremin sebep olduğu yıkımın faturasıymış. 100 küsür milyar $ lık fatura sebebiyle memura düşük zam teklifi yapıldı. Yersen tabii

571-1453-2023, 11 dk. önce

Kira yardımı vermezse İstanbul gibi büyükşehirlerde polis ve öğretmenler 20 bin lira kira verirlerse nasıl ge&#263;inecek. Çalışacak memur bulamazlar


death shot
Aday Memur
15 Ağustos 2023 00:23

Yine bir cahil daha. Kira yardımı alırsan, ev sahibin tecavüzcü coşkun gibi seni arar. dolgun maaş i

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

zam oranıOcak ayı ek ders ücretiAile yardımı en az üç bin lira olmali2.il dışıİlk atamaların tayin hakkı için 3+1 zorunluluğu kalksınKira yardımı hangi memurlara verilmeliböyle bişi var mı gerçekten yaa, inanamıyorum artık!.. yuh!..%14-%9-%6-%5 !Hizmet Puanı Devretme TarihiÇiftlik ağaları hizaya çekilmeli !!

Sözlük

Bugün olanlar 1 zaman aşımı 1 Alacaklının Temerrüdü 1 sözlük bağımlılığı 3 aşure 2 tumb 1 Surinam 1 kıskanmak 1 Haksız Fiil 1 Nükte program 1

Son Haberler

İDDK İdarenin kusur sorumluluğuna açıklık getirdiİkinci el otomobiller için 'Ekspertiz' olmazsa olmaz15 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıklarıHer ayın 15'de memurlara özel 50 TL indirim3 Ay Ertelemeli 70.000 TL Fırsatı!

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.