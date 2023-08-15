Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Ağustos 2023 00:22
Enflasyon+Zam gelmeden zam almış olmazsınız.

Çünkü daima enflasyon oranı verilen zammı geçebilir. Hatta geçecektir. Yani %15 zamın bir anlamı yoktur. Çünkü %16 enflasyon çıksa alacağın zam değil ancak yerine koyma olacaktır. %10 enflasyonda %5 zam alırsın. Bunu nasıl göremiyoruz arkadaşlar?


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
15 Ağustos 2023 00:30

Göremediğimizi nerden çıkardın. Evet doğru diyorsun haklısın ee ne yapalım yani?


dramati-kPCs
Şef
15 Ağustos 2023 00:37

İyi o zaman oturun oturun oturduğunuz yerde tiyatroyu izleyin. Ne demek napacaz? Altına destek mesajı yazsan bile, bir kamuoyu ve bilinç oluşur. Tepki doğar. Artılasan bile bişeydir. İnsanları saf yerine koyarken biraz daha çekinirler belki ha?

Kpsbirincisi, 2 saat önce

Göremediğimizi nerden çıkardın. Evet doğru diyorsun haklısın ee ne yapalım yani?

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