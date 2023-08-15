Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Ağustos 2023 01:18
Ase Maaş

Arkadaşlar eşim aile hekiminin yanında hemşire. Biliyorsunuz onlar sözleşmeli statüde görünüyorlar ve bu ay ilk kez zamlı maaşını aldı(çalışıp maaş alıyorlar). Ham maaşı 30binin üzerinde bekliyorduk fakat 27 bin yattı. Acaba seyyanen zam sözleşmeliler diye verilmedi mi ase'lere

Çok Yazılan Konular

Sağlık Mazeret Tayinleri Eylül de toplancak Kadroya geçiş ve eş durumu tayiniZiraat Bankası para puanlar neden alışveriş sitelerinde kullanılmıyorAile diş hekimliği projesi ve röntgenAcil4/B Sözleşmeli Personelin Rapor ParasıOnemli Gelişmezamlı maaş Derece kıdemDoğum izni sonrası kadro

Sözlük

divan edebiyatından bir beyit bırak 2 seyyanen zam 1 Bugün olanlar 1 türk sanat müziği 1 Nankörlük gördükten sonra oluşan his 3 mütecanis 1 Surinam 1 Muskat 1 kürk mantolu madonna 1 aşure 2

Son Haberler

İDDK İdarenin kusur sorumluluğuna açıklık getirdiİkinci el otomobiller için 'Ekspertiz' olmazsa olmaz15 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıklarıHer ayın 15'de memurlara özel 50 TL indirim3 Ay Ertelemeli 70.000 TL Fırsatı!

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.