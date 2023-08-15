Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


15 Ağustos 2023 01:40
Sarsılmaz silah boyatma

silahım çok yıprandığı için orjinal renginde sarsılmazın fabrikasında boyatmak istiyorum. süreç nasıl işliyor? namlu dahil bütün parçaları mı teslim etmemiz gerekiyor? ücretler ne kadar? kaç gün içinde teslim ediyorlar. süreç hakkında bilgisi olanlar yazarsa sevinirim

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