Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


15 Ağustos 2023 06:08
Seyyanen zam.
Merhabalar. Herhangi bir KİT kurumunda çalışıp ikinci seyyanen zam yatırılmayan var mı ?

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